NOVARA – Una rissa dopo la discoteca che finisce in omicidio, con un giovane che muore accoltellato. E’ accaduto intorno alle 2 di notte di lunedì 26 agosto a Borgo Ticino, in provincia di Novara, in località Campagnola, lungo la statale per Comignago, fuori dalla discoteca Aeroplano.

Davanti al locale è scoppiata una violenta lite ed il ragazzo, di 23 anni, è rimasto a terra, colpito da diversi fendenti. Qualcuno ha dato l’allarme e chiamato i soccorsi, e quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto il giovane era ancora vivo, ma è morto poco dopo.

Il presunto omicida è stato fermato dai carabinieri: è un giovane del luogo, anche lui di 23 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due giovani si sono incontrati verso le 2 davanti ad un locale in zona Campagnola. Ne è nata una lite al termine della quale uno dei due, colpito da diverse coltellate, è rimasto a terra.

Fonti: Ansa