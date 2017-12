PADOVA – Ha sbandato con l’auto e si è schiantata contro un bus, rimanendo incastrata tra le lamiere. Malvina Badassa, 64 anni e originaria di Camposampiero, è morta nel violento scontro avvenuto intorno alle 17 del 6 dicembre a Borgoricco, nella provincia di Padova. Le altre persone che erano a bordo del bus sono rimaste ferite lievemente.

Il sito del Corriere della Sera scrive che l’impatto è stato molto violento e che non sono ancora chiari i motivi per lui la donna ha perso il controllo della vettura, una Fiat Punto, schiantandosi contro il mezzo di BusItalia in via Roma. L’incidente ha portato alla chiusura della strada al traffico