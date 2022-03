Borno (Brescia), il cadavere della donna uccisa e fatta e pezzi è di una influencer lombarda? La nuova pista

La donna uccisa e sezionata in provincia di Brescia è una influencer lombarda? I carabinieri in queste ore stanno verificando una nuova pista in merito al cadavere di donna fatto a pezzi ritrovato sette giorni fa a Borno, nel bresciano. Le verifiche si concentrerebbero su una influencer lombarda che mancherebbe dalle scene da alcuni giorni e che avrebbe sul corpo almeno sette degli undici tatuaggi indicati nei giorni scorsi dagli inquirenti.

Le nuove indagini sono iniziate dopo una segnalazione arrivata alla redazione del quotidiano online BSnews il cui direttore Andrea Tortelli è stato ascoltato dai carabinieri.

L’identikit

E ‘ alta circa 160 cm, peso 50/55 kg, capelli scuri, unghie delle mani e dei piedi particolarmente curate con l’applicazione di uno smalto di colore violetto con glitter argentati.

Questo è quello che sappiamo della donna uccisa e fatta a pezzi in provincia di Brescia. Il suo cadavere, sezionato in 15 parti, è stato ritrovato nei giorni scorsi in quatto sacchi dell’immondizia abbandonati sul ciglio della strada a Borno.

I tatuaggi

Diversi i tatuaggi o parte di tatuaggi presenti sul corpo: “step by step” sulla caviglia destra, “wanderlust” sulla clavicola destra, “elegance is the” sulla schiena lato destra, una porzione di disegno sul gomito sinistro, “be brave” sul gomito sinistro, “fly” sul polso destro, una “V” rovesciata sulla coscia destra, “VV” rovesciate sulla coscia sinistra, “te” sul dorso della mano sinistra. Tracce di altri tatuaggi sono visibili anche sulle dita della mano destra.