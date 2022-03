Borno (Brescia), trovato cadavere donna fatto a pezzi in sacchi neri: si indaga per omicidio (foto ANSA)

Il corpo di una donna, fatto a pezzi e nascosto in alcuni sacchi neri, è stato ritrovato a Borno (Brescia), in un dirupo. Irriconoscibile il volto. Si indaga per omicidio con i carabinieri, coordinati dal pm Lorena Ghibaudo stanno provando a risalire all’identità della vittima in base alle denunce di scomparsa presentate negli ultimi tempi in alta Valle Camonica.

A fare la scoperta, attorno alle 16 di ieri, domenica 20 marzo, sarebbe stato un passante, che si era recato sul posto utilizzato spesso come discarica. L’uomo ha visto che da un sacco nero usciva quella che sembrava una parte di un corpo umano e ha subito dato l’allarme. Il recupero di tutti i pezzi del corpo, che era stato tagliato in piccole parti in maniera da rendere il cadavere non riconoscibile, è durato a lungo.