BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) – A cinque anni è andato con il papà a fare il suo primo volo in parapendio, ma qualcosa è andato storto e lui è finito in ospedale. E’ accaduto a Borso del Grappa, in provincia di Treviso, domenica 2 giugno.

Qui verso le undici di mattina un bambino e suo padre, un appassionato di volo tedesco, si sono lanciati con il parapendio. Ma sembra che l’uomo abbia sbagliato qualcosa nelle manovre di atterraggio e così sono atterrati in maniera non corretta.

Ad avere la peggio è stato il bambino, che ha riportato delle lesioni. Il piccolo, informa Oggi Treviso, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per essere sottoposto alle cure del caso. Per fortuna non è grave. (Fonte: Treviso Oggi)