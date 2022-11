Boscoreale: tenta di entrare in casa dal balcone, precipita sulla tettoia e muore

L’uomo di 62 anni morto nella serata di venerdì, 4 novembre, a Boscoreale (Napoli) mentre tentava di entrare in casa da un balcone era destinatario della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla parte offesa, dopo essere stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti.

Venerdì mattina l’uomo è stato arrestato dai carabinieri per aver violato l’obbligo e la sera stessa ha tentato di rientrare nella casa della moglie – che nel frattempo si era allontanata con i figli – dove è morto cadendo da un’altezza di cinque metri.

La prima ricostruzione

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri l’uomo avrebbe tentato di accedere nella sua abitazione. La moglie e le figlie però in quel momento non erano in casa. Ha perso l’equilibrio ed è precipitato sulla tettoia del portone di ingresso condominiale. I coniugi si stavano separando e l’uomo non sarebbe più potuto rientrare all’interno della abitazione familiare.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Boscoreale e della compagnia di Torre Annunziata per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

