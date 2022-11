Botrugno (Lecce), 59enne ritrovata morta con cavo elettrico intorno al collo. Ipotesi suicidio

La posizione del cadavere, la casa in ordine, l'assenza di segni effrazione o colluttazione, aggiunti al fatto che non è stato portato via nulla, spinge gli investigatori a ipotizzare un suicidio.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 11 Novembre 2022 - 14:04