Scosse di terremoto nell’area dei Campi Flegrei, in Campania, nella notte tra mercoledì e giovedì 21 ottobre: una sequenza di eventi sismici legata ai fenomeni del bradisismo è stata registrata a partire dalle 23:25 di ieri fino alle ore 7:12 di questa mattina, sottolinea una nota dell’Osservatorio Vesuviano. In tutto sono stati registrati nove terremoti con magnitudo massima di 1.5 gradi della scala Richter nella zona di Pozzuoli.

Bradisismo ai Campi Flegrei: scosse di terremoto nella notte

Il più importante evento sismico di questa notte si è verificato alle ore 2:47 di giovedì 21 ottobre, ad una profondità di 1,7 km nell’area dell’Accademia Aeronautica, a poche centinaia di metri dal vulcano Solfatara.

L’evento è stato avvertito nella zona di Pozzuoli alta e sulla fascia costiera. Fino ad ora non sono arrivate segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione né alla polizia municipale né al presidio notturno attivo presso l’Ufficio di protezione civile.

L’amministrazione comunale, che insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli, segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico.

Che cos’è il bradisismo

Il bradisismo è un fenomeno legato al vulcanismo consistente in un periodico abbassamento (bradisismo positivo) o innalzamento (bradisismo negativo) del livello del suolo, relativamente lento sulla scala dei tempi umani (normalmente è nell’ordine di 1 cm per anno) ma molto veloce rispetto ai tempi geologici. Non può essere avvertito in se stesso, ma è riconoscibile visivamente lungo la riva del mare, dove mostra la progressiva emersione o sommersione di edifici, coste, territori.

Il bradisismo nel Campi Flegrei

Nei Campi Flegrei il fenomeno del bradisismo, legato al vulcanismo secondario, è presente soprattutto nel golfo di Pozzuoli, dove interessa la zona che va da Capo Miseno e Baia fino a Posillipo. Qui i movimenti bradisismici possono ripetersi in maniera ciclica su un periodo di secoli.