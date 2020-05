BOLZANO – Il cippo di frontiera imbrattato con la scritta “Italia” cancellata con vernice nera e la bandiera italiana rubata dal pennone è quanto accaduto alla frontiera del Brennero su territorio italiano.

L’atto vandalico potrebbe essere una risposta alla manifestazione di ieri, 29 maggio, di alcune forze politiche del Trentino Alto Adige che hanno dimostrato contro la chiusura della frontiera con l’Italia da parte dell’Austria.

Il gesto è stato condannato dal presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige Roberto Paccher: “La nostra terra è un esempio di pacifica convivenza e di dialogo e il nostro essere a cavallo di due mondi è la nostra più grande ricchezza.

La manifestazione di ieri ha ribadito il bisogno di unità a nord e a sud delle Alpi ed era un invito al governo di Vienna a rivedere la sua posizione. Chiunque abbia fatto questo gesto, dimostra ignoranza e rafforza ancora di più la posizione di coloro che vorrebbero tenere chiuso il confine.

Un gesto stupidamente miope che rischia di vanificare quello che era stato un momento di condivisione importante, danneggiando per primo proprio i sudtirolesi”.

Il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia – L’Alto Adige nel cuore, Alessandro Urzì, ha denunciato l’oltraggio al cippo come “il risultato della cerimonia di ieri, con cui i separatisti lanciavano la campagna per la riapertura del confine con l’Austria ma solo per l’Alto Adige, non l’Italia intera”. (fonte ANSA)