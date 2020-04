Brescia, festa sul tetto con alcol e droga: arrestato 21enne

ROMA – Quattro ragazzi sono stati sanzionati a Brescia per il mancato rispetto delle norme anti coronavirus dopo aver organizzato una festa su un tetto.

Festa con tanto di alcol e droga.

Uno di loro, un 21enne, all’arrivo della polizia ha cercato anche, raccontano le cronache locali, di gettare via una confezione con hashish e cocaina.

Il 21enne alla fine è stato arrestato per possesso e spaccio di droga.

A segnalare la festa sono stati alcuni residenti.

Dopo le analisi effettuate da parte della Polizia Scientifica sono state sequestrati circa 60 grammi di hashish e circa 1 grammo di cocaina.

Tutti e quattro i giovani sono stati sanzionati amministrativamente per aver violato le norme restrittive dovute all’emergenza coronavirus. (Fonte: Ansa, Agi).

Coronavirus Spagna, chi viola le restrizioni rischia da 601 a 10.400 euro di multa

In Spagna le multe per chi viola le restrizioni del lockdown vanno da 601 a 10.400 euro.

1.500 euro la multa per chi cerca di raggiungere la seconda casa senza valido motivo e per chi trasporta minori o disabili.

Lo precisa un memorandum del ministero dell’Interno diffuso dopo che le polizie locali erano andate in ordine sparso nelle 600mila sanzioni comminate dal 14 marzo, quando è entrato in vigore il confinamento domestico per il coronavirus.

Resta la sanzione minima di 601 euro per gli spostamenti non autorizzati (in linea con quanto previsto in Italia per chi elude i divieti spostandosi in auto), che è aumentata a 2 mila euro se si mostra “disprezzo” verso l’agente responsabile del controllo, a 3 mila se c’è “intimidazione” e a 10.400 se c’è “violenza e minaccia”, quando queste queste non sfocino in un reato.

Il decalogo, di cui ha fato notizia El Pais, è stato redatto dopo che l’Avvocatura dello Stato aveva criticato la scarsa uniformità nell’applicazione dell’articolo 36,3 della legge di sicurezza sulle violazioni delle restrizioni.

Ma non è finita qui. In caso di recidiva la multa è aumentata: indicativamente sarà di 1.200 euro ma poi si può decidere in base alla persistenza. Nel caso di attività commerciali sarà di almeno 2.000 euro. (Fonte: Agi).