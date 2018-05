ROMA – La corte d’appello di Perugia ha stabilito un risarcimento di 400mila nei confronti di Saverio De Sario, il padre condannato in via definitiva a 11 anni di carcere per abusi sui figli che a distanza di anni hanno però ritrattato tutto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Una ritrattazione che ha portato alla revisione del processo e nell’aprile di un anno fa, all’assoluzione di De Sario.

Lo riporta oggi Il Giornale di Brescia. L’uomo aveva chiesto un risarcimento di 1 milione e mezzo di euro per aver trascorso in carcere più di mille giorni. “Valuteremo il ricorso in Cassazione perché ci aspettavamo di più” ha commentato l’avvocato bresciano Massimiliano Battagliola, legale di Saverio De Sario.