Brescia, un 30enne è stato aggredito e ferito gravemente a colpi di machete davanti al centro commerciale Freccia Rossa. Un 30enne di origini magrebine è stato ferito in maniera seria questa mattina a Brescia da colpi scagliati con un machete.

Centro commerciale Freccia Rossa (Brescia), un 30enne è stato ferito gravemente a colpi di machete

È accaduto sulle scalinate che portano al centro commerciale Freccia Rossa in città. L’uomo è stato raggiunto da diversi colpi di machete al volto, alla testa e al collo. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore – che sarebbe uno straniero – lo ha lasciato sanguinante a terra senza infliggergli il colpo di grazia. Sicuramente l’uomo ferito sarà stato notato da un cliente del centro commerciale o da una persona che lavorava nello stesso. Ed anche probabile che i soccorsi siano stati chiamati dalla persona che lo ha trovato a terra sanguinante. Sta di fatto che i soccorsi sarebbero arrivati poco dopo.

L’uomo ferito gravemente a colpi di machete al centro commerciale Freccia Rossa di Brescia è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo

Stando a quanto riportato da ilgiorno.it, il 30enne sarebbe stato portato al pronto soccorso in codice giallo. Quindi in condizioni sicuramente serie ma non gravissime. Perché se la sua vita fosse stata in pericolo, lo avrebbero ricevuto immediatamente in codice rosso.

Non ci sono informazioni sulle motivazioni che hanno portato lo straniero ad aggredire il 30enne. Ci sarebbero delle indagini in corso per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.