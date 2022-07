Brescia, 55enne muore sola in casa. I vicini se ne accorgono dopo tre settimane

Muore da sola in casa. Viene ritrovata solo dopo tre settimane. Tutto è avvenuto in via Martino Franchi a Brescia. La vittima è la 55enne Helene Kabre, originaria del Burkina Faso ma cittadina italiana.

Le prime notizie

La donna abitava da sola in un appartamento popolare in via Martino Franchi. L’allarme, come racconta Brescia Today, è stato lanciato lunedì pomeriggio dai vicini di casa. A quanto pare sarebbe stato un forte odore a insospettirli. All’arrivo delle forze dell’ordine, nessuno ha saputo rispondere con precisione a una semplice domanda: “Da quanto tempo non la vedete?”. E così i Vigili del Fuoco hanno sfondato la porta, arrivati in camera da letto la tragica scoperta: Helene Kabre stesa sul letto, senza vita.

In casa tutto era in ordine come sempre. Gli agenti hanno così escluso subito qualsiasi aggressione. La donna infatti è morta di morte naturale.

Chi era la donna

La 55enne, racconta ancora Brescia Today, aveva lavorato come operaia in una impresa di pulizie, ma ogni tanto dava una mano ai condomini del quartiere e dei dintorni. Pare fosse stata assente per qualche settimana, qualche tempo fa, forse per un viaggio nel Paese d’origine.