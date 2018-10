BRESCIA – Terrore a Brescia, dove un’auto è piombata sui tavolini di un bar, travolgendo i clienti. La tragedia si è consumata poco dopo le 13 di lunedì 15 ottobre in via Milano, la strada che porta al centro cittadino. Una donna di 45 anni è stata travolta in pieno: è morta poco dopo il suo arrivo in condizioni disperate agli Spedali Civili.

La vittima era seduta ad uno dei tavolini esterni del bar, quando è stata investita alle spalle dall’auto. Stando alle prime ricostruzioni sembra che l’automobilista, alla guida di una Chevrolet Spark, abbia cercato di evitare lo schianto con un’altra vettura, una Alfa Mito che la precedeva nello stesso senso di marcia. Invasa la corsia di marcia opposta, la piccola utilitaria ha poi concluso la sua corsa contro i tavolini del bar Leo Gaio, che si trova proprio di fronte al Vantiniano.

La Polizia Locale ha provveduto ai rilievi. A lungo via Milano è rimasta chiusa al traffico. Le condizioni della donna erano apparse fin da subito gravissime.