Una bimba di un anno è precipitata dalla finestra di casa in centro città a Brescia. E’ accaduto la sera di domenica 5 giugno, poco dopo le 20, riferisce il Giornale di Brescia.

Brescia, bimba di un anno precipita dal balcone di casa: è gravissima

La bambina, di origini straniere, era in casa con i genitori quando è precipitata dalla finestra, al primo piano della palazzina in via Cadorna.

Subito sono stati chiamati i soccorsi e la piccola è stata trasportata in ospedale, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in condizioni gravissime, con prognosi riservata.

Brescia, bimba di un anno precipita dal balcone di casa: forse un incidente

Su quanto accaduto indaga la polizia, che al momento sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo quanto raccolto fino ad ora dagli inquirenti la bambina di un anno precipitata dalla finestra di una palazzina a Brescia sarebbe vittima di un incidente domestico.

Bimba precipita dalla finestra di casa: i vicini testimoni

In base a quanto emerso dalle testimonianze dei vicini, non appena i genitori si sono accorti dell’accaduto il padre della piccola sarebbe corso in strada e avrebbe caricato sulla propria auto la figlioletta, per portarla in ospedale.

La piccola è stata quindi trasferita all’Ospedale pediatrico del Civile di Brescia, dove è stata ricoverata in rianimazione pediatrica.