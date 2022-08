Un detenuto si è impiccato nel carcere Canton Mombello di Brescia, mentre sempre in provincia di Brescia un altro detenuto è evaso dalla comunità per vedere la fidanzata.

Detenuto di 47 anni si impicca nel carcere di Brescia

Nel carcere Canton Mombello di Brescia un detenuto di 47 anni originario di Cerignola (Foggia) si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella. E’ stato trovato dagli agenti della polizia penitenziaria ormai senza vita.

L’uomo era stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per detenzione di armi parallela a quella che aveva portato i mesi scorsi la procura di Brescia a sventare un assalto ad un portavalori nella provincia che aveva coinvolto 29 persone.

Brescia, evade dalla comunità per vedere la fidanzata: preso e portato in carcere

Sempre in provincia di Brescia un uomo di 35 anni è evaso dalla comunità in cui si trovava in prova per incontrare la fidanzata.

La polizia lo ha scoperto e il tribunale di sorveglianza ha deciso per lui una nuova misura detentiva, questa volta in carcere.

L’uomo è stato trovato la notte scorsa dagli agenti mentre era in auto con la fidanzata davanti alla stazione ferroviaria di Lodi.

Evade dalla comunità per incontrare la fidanzata

Era scappato dalla comunità in provincia di Brescia in cui era in prova dopo un arresto per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

E’ stato dunque accompagnato in questura e il tribunale di sorveglianza di Milano ha ripristinato la detenzione.

L’uomo, che ha precedenti tra l’altro per rissa, minaccia, estorsione, porto abusivo di armi e violazione degli obblighi di assistenza familiare, è stato quindi nuovamente arrestato e questa volta rinchiuso nel carcere a Lodi.