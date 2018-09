BRESCIA – Una donna di 63 anni è stata investita e uccisa in via Lamarmora a Brescia. Il drammatico incidente è avvenuto giovedì 13 settembre, intorno alle 9,30. La donna è morta dopo essere stata trascinata sull’asfalto per una decina di metri.

Nella stessa zona, circa un mese fa, il giorno di Ferragosto, un motociclista, risultato positivo ad alcol e droga, aveva travolto e ucciso madre e figlio di 93 e 65 anni, Annina Breggia e Mauro Rossi, che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Da inizio mese l’area è diventata una “Zona 30”, ma purtroppo la misura non è riuscita ad evitare l’ennesima vittima delle strade bresciane.