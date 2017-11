BRESCIA – Tutti i medici assolti. Finisce così il processo per stabilire le eventuali responsabilità della morte di Giovanna Lazzari, deceduta in ospedale il 31 dicembre 2015 presso gli Spedali Civili di Brescia. Federico Prefumo ed Emilia Buccheri erano stati indagati per omicidio colposo e aborto spontaneo, dato che la piccola che portava in grembo morì con la mamma. Il giudice li ha assolti perché il fatto non sussiste.

Paolo Cittadini sul quotidiano Il Giorno scrive che il giudice ha assolto i due medici su richiesta del pubblico ministero che ha seguito il caso, poiché la donna aveva contratto un’infezione che le è stata letale e per cui i medici non potevano fare più nulla: