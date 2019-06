Brescia, incendio all’Alfa Acciai. Residenti invitati a chiudere le finestre

ROMA – Una colonna di fumo nero si è alzata nella tarda serata di ieri, mercoledì 19 giugno, dagli stabilimenti della Alfa Acciai di Brescia. Un quadro elettrico, infatti, è bruciato e ha causato un cortocircuito.

E ora la cittadinanza è stata invitata, per precauzione, a chiudere le finestre.

Resta grande la preoccupazione tra i residenti, soprattutto per quanto riguarda la tossicità dell’aria respirata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona interessata dal rogo.

Fonte: Brescia Today, Giornale di Brescia.

IN AGGIORNAMENTO