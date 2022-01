E’ scoppiato un incendio sulla Maddalena, a Brescia. La montagna continua a bruciare con le fiamme che si stanno avvicinando pericolosamente alle case che si trovano in prossimità del monte. Il lavoro di Vigili del Fuoco e volontari continua senza interruzioni, e sarà ancora molto lungo.

Brescia, incendio Maddalena: tutto è iniziato lunedì pomeriggio

Come spiega bresciatoday.it, la montagna Maddalena continua a bruciare. L’incendio è divampato nel tardo pomeriggio di lunedì 16 gennaio e continua ad impensierire le case limitrofe nonostante il lavoro infaticabile dei Vigili del Fuoco e dei volontari che sono accorsi sul posto senza esitazioni.

L’allarme è scattato lunedì pomeriggio, quando numerosi residenti hanno iniziato a chiamare il centralino dei Vigili del Fuoco per richiedere un immediato sopralluogo.

Come continua bresciatoday.it, le fiamme, avvistate sopra Viale Bornata, in pochi minuti erano già visibili a centinaia di metri di distanza, in poche ore anche a chilometri. Per domare le fiamme sono scesi in campo i Vigili del Fuoco del comando provinciale, con il supporto delle unità antincendio boschive e di tecnici e volontari della Protezione Civile.

Brescia, incendio Maddalena: situazione resta seria ma è in via di miglioramento

La situazione è in via di miglioramento grazie all’azione continua degli elicotteri anti incendio che scaricano secchiate d’acqua sul rogo. La situazione resta comunque seria perché le fiamme sono giunte nei pressi di Via Panoramica, che un’area con molte abitazioni.