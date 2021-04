Molotov contro il centro vaccini a Brescia: due bottiglie incendiarie sono state lanciate all’alba contro il centro di via Morelli. Non si registrano feriti, ma hanno provocato danni, ancora da quantificare.

Sul posto nelle prime ore di sabato 3 aprile, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. I militari stanno provando a ricostruire quanto accaduto anche attraverso le telecamere di sicurezza installate in strada.

Il centro è stato realizzato con i fondi della raccolta AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid.

Molotov a centro vaccini Brescia: danni a tensostruttura

Stando alle prime informazioni, solo una delle due bottiglie avrebbe raggiunto una tensostruttura, adibita a mensa. L’altra si sarebbe invece infranta sull’asfalto senza provocare danni. Una parte del tendone è bruciata. Illesi per fortuna il personale e il materiale sanitario.

Due settimane fa a Roma era stato incendiato il portone d’ingresso dell’Istituto superiore di Sanità utilizzando un ordigno rudimentale lasciato in un borsone da un uomo e ripreso dalle telecamere di sicurezza.

Attilio Fontana: “Attacco ignobile e malavitoso”

Un “attacco ignobile” ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che su Facebook parla di “gesto assurdo e malavitoso” e conferma: “Fortunatamente non si registrano feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l’incendio non si è propagato”.