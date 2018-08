BRESCIA – Un motociclista ha travolto a forte velocità due pedoni uccidendoli entrambi. È accaduto a Brescia, in via Lamarmora, nel tardo pomeriggio. Uno dei due pedoni è deceduto sul colpo mentre il secondo è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è morto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Ferito anche il motociclista, che è risultato positivo ad alcol e droga.

Sono un uomo di 66 anni e la madre 93enne le vittime dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di Ferragosto. L’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con l’anziana madre quando è stato travolto da una motocicletta che viaggiava a forte velocità. Il 66enne, residente a pochi metri dal luogo dell’incidente, è deceduto sul colpo.

E’ morta invece in ospedale la madre 93enne dell’uomo di 66 anni, deceduto sul colpo a pochi metri di distanza da casa. Madre e figlio stavano attraversando la strada quando sono stati travolti dalla moto arrivata ad altissima velocità. Il motociclista responsabile del doppio investimento mortale è risultato positivo ad alcol e droga, è stato arrestato ed è ora piantonato in ospedale.