BRESCIA – Lo hanno trovato in un passeggino lasciato in strada a Brescia. Così un neonato, di circa un mese, è stato abbandonato nella tarda serata di lunedì 21 maggio. Il piccolo è stato trovato in vicolo delle Nottole, nel pieno centro cittadino, grazie ad un residente.

L’uomo, che era affacciato al balcone di casa, ha notato il passeggino in strada senza la presenza di adulti. Quando ha visto che all’interno della carrozzina c’era un bimbo con la tutina azzurra ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Il piccolo, di carnagione chiara, è stato soccorso dal personale dell’ambulanza e dagli agenti di Polizia. Trasportato al pronto soccorso pediatrico del Civile, è stato visitato e sembra essere in buona salute.

La Questura è in queste ore alla ricerca dei genitori. Non è la prima volta che accade a Brescia: un simile ritrovamento era avvenuto nel 2016, sempre in città, all’esterno del seminario diocesano di via Bollani, nella zona nord della città. In quel caso, ad essere abbandonata e poi salvata, era stata una femminuccia.