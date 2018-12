BRESCIA – Una coppia bresciana è stata arrestata con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione perché organizzava festini a luci a rosse. Marito e moglie organizzavano almeno quattro incontri al mese, pubblicizzati su siti internet e che avvenivano tra Brescia, Padova, Vicenza e Verona.

Quando i carabinieri si sono fatti aprire la porta, li hanno “beccati” in flagranza. C’erano tutti. Organizzatori, escort, e clienti giunti per “consumare” quanto avevano pattuito.

Ogni cliente doveva versare 150 euro per partecipare al festino, mentre le donne scelte per accompagnare i clienti, tutte italiane, percepivano 30 euro a prestazione.

Le indagini, con tanto di appostamenti e di controllo dei siti specializzati in incontri a luci rosse, sono state approfondite. Poi i carabinieri hanno compiuto un blitz durante un festino. Presenti nell’appartamento, in zona Brescia Due, i coniugi, due escort e sei clienti. La coppia pensava a tutto: a reclutare le donne, a pubblicizzare gli incontri (suddivisi in due sessioni, pomeridiana e serale, per poter raddoppiare gli incontri) a raccogliere i clienti, persino agli spostamenti delle ragazze.

A casa i coniugi avevano anche 20mila euro in contanti. Gli arresti sono stati convalidati e la coppia ha ora l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.