Brescia, giovane pachistana minacciata dal padre: “Sposati o farai la fine di Sana Cheema”

BRESCIA – “Sposati o farai la fine di Sana Cheema”: questa la minaccia che un uomo pachistano avrebbe fatto alla figlia maggiore. Da quanto è emerso da un’indagine della polizia coordinata dalla Procura di Brescia, l’uomo, insieme alla moglie e al figlio maschio, avrebbe anche maltrattato le quattro figlie, due delle quali ancora minorenni.

La figlia maggiore, in particolare, avrebbe ricevuto forti pressioni dalla famiglia per tornare in patria e sposarsi secondo un matrimonio combinato. Al rifiuto della figlia il padre, in più occasioni, avrebbe evocato la vicenda di Sana Cheema, uccisa proprio perché aveva rifiutato un matrimonio combinato.

A carico di tutti gli indagati, che sono accusati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e induzione al matrimonio, è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime e per i genitori anche quella della sospensione della responsabilità genitoriale. (Fonte: Ansa)