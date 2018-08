BRESCIA – E’ precipitato con il suo furgoncino in fondo a un burrone dove è stato ritrovato nella notte. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Così è morto Jannes Possi, 46 anni, pasticcere bresciano, trovato senza vita vicino alla strada che dalle gallerie del Baremone arriva al Passo della Berga, in territorio di Lavenone.

L’incidente sarebbe avvenuto a causa del maltempo, perché l’uomo si sarebbe trovato a transitare durante il forte temporale che si è abbattuto sulla zona. L’uomo attorno alle 15 di ieri, 9 agosto, era stato visto nella zona del Baremone.

Il Fiat Fiorino di Possi è stato ritrovato in fondo a un precipizio, subito dopo il Passo Baremone sulla strada che porta al Passo della Berga. Sarebbe precipitato per quasi 500 metri. Non è stato facile recuperare il corpo: sarà messo a disposizione della magistratura per l’autopsia.