Brescia rosso cupo, 704 nuovi casi di Covid in un giorno: un terzo di tutta la Lombardia

A Brescia è rosso cupo, con 704 nuovi casi di Covid in un solo giorno in tutta la Provincia. Praticamente sono un terzo di tutta la Lombardia. Brescia è infatti di nuovo in testa alla triste classifica delle nuove positività giornaliere in Lombardia. La provincia è addirittura seconda in Italia per il numero di nuovi contagi giornalieri: davanti c’è solo Roma con 1014, che però ha 2 milioni di abitanti.

Covid, non solo Brescia: i dati della Lombardia

Sono risultati 2.514 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, tramite 33.148 tamponi effettuati: sono 6.365.027 quelli praticati da inizio emergenza. Il bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile annuncia che nelle ultime 24 ore ci sono stati 50 decessi in regione (37 ieri) che portano il numero delle vittime in Lombardia a 28.058.

Le persone ricoverate con sintomi sono 3.741, di cui 386 in terapia intensiva: in isolamento domiciliare in 50.918. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 496.177 (+784). Nuove positività nelle altre province oltre ai 704 di Brescia. Milano 649, Bergamo 184, Como 105, Cremona 79, Lecco 66, Lodi 30, Mantova 83, Monza e Brianza 279, Pavia 131, Sondrio 70, Varese 70.

I vaccini in Lombardia

Sono state invece 9.053 le vaccinazioni anti Covid effettuate sabato in tutte le Ats lombarde. In particolare sono sono stati 3.009 gli anziani vaccinati ieri, fra i quali 2.955 hanno ricevuto la prima dose e 54 la seconda, mentre le vaccinazioni degli under 80 sono state 6.044. Sul fronte delle adesioni alla campagna vaccinale ieri si è arrivati a 468.462 over 80, di cui 309.675 effettuate tramite il portale, quindi direttamente dai cittadini, 139.909 attraverso i farmacisti e 18.878 effettuate da medici di medicina generale