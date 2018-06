BRESCIA – Il marito di Souad Allou resta in carcere a Brescia con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La donna di 29 anni di origini marocchine risulta scomparsa, ma a incastrare il marito Abdelmjid El Biti, 50 anni, sarebbe un video in cui trasporta un sacco nero in auto. L’uomo non ha risposto alle domande del gip del tribunale di Brescia, che ne ha convalidato il fermo la mattina del 9 giugno.

Secondo le accuse, El Biti avrebbe ucciso la giovane moglie e si sarebbe disfatto dei resti, che non sono stati ancora trovati, la sera di domenica 3 giugno. A incastrarlo sono le immagini registrate da una telecamera di un bar sotto casa della donna, che domenica sera lo hanno inquadrato mentre trascinava nella sua auto un grosso sacco nero.

Interrogato dal gip, l’uomo che era in stato di fermo dalla sera di mercoledì 6 giugno si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’avvocato Gianfranco Abate, legale del 50enne marocchino, ha chiesto di non convalidare fermo per mancanza di indizi e poi ha rinunciato all’incarico. Il gip invece ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere.