BRESCIA – Sparò dalla finestra al ladro, ferendolo, che poco prima aveva appena fatto saltare un bancomat con altri complici. Per tentato omicidio ha patteggiato una pena di quattro mesi più alta rispetto allo stesso malvivente.

Giuseppe Chiarini, 40enne di Calcinatello (Brescia) la sera del 29 gennaio 2016 dal balcone di casa esplose alcuni colpi di fucili e ferì il 20enne romeno Cristian Filimon, che stava con altri connazionali caricando una cassaforte su un furgone. Il ladro ha patteggiato una pena inferiore di quattro mesi rispetto al cittadino.

Patteggiamenti tra i quattro anni e otto mesi e i tre anni anche per altri componenti del gruppo che, dopo decine di colpi tra Brescia, Mantova e Verona al telefono diceva: “L’Italia una volta era buona, adesso è buona solo per fare bancomat, qualsiasi altra cosa non va qui in Italia”. “Purtroppo questa è l’Italia” ha commentato Giuseppe Chiarini. “Ora rischio anche di dover risarcire quel ladro che ho ferito perché se dirà che non potrà più lavorare lo dovrò mantenere per tutta la vita”.