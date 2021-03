Brescia, le terapie intensive sono sature al 90% nonostante l’apertura di nuovi posti

A Brescia le terapie intensive sono sature al 90%. Continuano ad aumentare i ricoveri agli Spedali civili di Brescia. Nella giornata di venerdì erano 401 i posti letto occupati: ad oggi sono 431 i pazienti ricoverati, di cui 35 in terapia intensiva.

“Il tasso di saturazione in terapia intensiva (che nel resto della Lombardia è del 40%) si è assestato da circa 5 giorni ad oltre il 90%, nonostante la regolare apertura di nuovi posti” fa sapere la direzione del Civile.

Oltre all’aumento dei ricoveri anche in terapia intensiva, la direzione degli Spedali civili di Brescia sottolinea che “si conferma la pressione sul Pronto Soccorso, che genera un rallentamento nei tempi di ricovero e un allungamento dei tempi di stazionamento in Pronto Soccorso e che ha richiesto la sospensione delle accettazioni per alcune ore”.

Nella giornata di venerdì si erano registrati 38 accessi di pazienti Covid e 76 di pazienti non Covid. Durante le giornate di sabato e domenica il numero di accessi è lievemente diminuito, assestandosi sui 27 accessi di pazienti Covid e 68 di pazienti non Covid di domenica.

Coronavirus, il bollettino di lunedì 8 marzo: 13.902 nuovi casi e 318 decessi. Superata quota 100mila vittime

Superata quota 100mila vittime in Italia: 13.902 nuovi casi e 318 decessi. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 8 marzo, sulla situazione della pandemia.

Sono 13.902 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.081.368. Domenica i contagi sono stati 20.765.

Sono 184.684 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Domenica erano stati 271.336. Il tasso di positività è stabile al 7,5% (ieri era del 7,6%).

Ad oggi in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, ci sono 472.533 attualmente positivi, in calo di 329 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 2.508.732, con un incremento di 13.893 nelle ultime 24 ore.

2.700 i pazienti in terapia intensiva, 95 in più rispetto a domenica nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 231 (domenica erano 161). Nei reparti ordinari ci sono invece 21.831 persone, in aumento di 687 unità rispetto a domenica.