Bresso, rider multato per 530 euro mentre sta consegnando le pizze (foto ANSA)

MILANO – “Mi ha scritto Simone Cairo, il sindaco di Bresso, dicendomi di fare ricorso, che più di questo lui non può fare e che gli dispiace”. Andrea Bellotti è un rider di 24 anni, milanese, che è stato multato dalla polizia locale lo scorso 15 aprile, mentre attraversava il parco Nord per consegnare delle pizze a una famiglia a Milano, in zona Bruzzano.

Totale da pagare: 533 euro, più o meno la cifra che guadagna in un mese macinando decine di chilometri al giorno a bordo della sua bicicletta, lavorando per ben due società di consegne. Il tutto per racimolare una somma che è l’unica forma di sostentamento della sua famiglia.

“Vivo in un appartamento con mia madre, 54 anni – racconta al telefono con l’ANSA – che era assunta da una cooperativa come bigliettaia in un museo ed è rimasta a casa quando è iniziata l’emergenza. Anche mio fratello minore, che ha 19 anni, è disoccupato”.

Rider multato per 530 euro perché attraversa il parco mentre lavora

La vicenda risale a due giorni fa: come ha ricostruito anche il quotidiano ‘Il Giorno’, il giovane è stato bloccato intorno alle 20 dalla polizia locale, che presidiava uno dei varchi del parco Nord. “Ho ritirato le pizze in un locale di Bresso, poi ho soltanto seguito il navigatore che mi ha indicato di ‘tagliare’ per l’area verde. Fra l’altro non c’era nessun cartello di divieto”.

Una volta fermatosi davanti alla pattuglia, con lo zaino gigante sulle spalle e la mascherina, ha spiegato che stava solo facendo il suo lavoro. Gli agenti invece sono stati irremovibili e hanno compilato il verbale nonostante le sue rimostranze. “Mi hanno detto che il passaggio in quell’area è vietato sulla base di un’ordinanza, la numero 6 del 4 aprile”.

Una volta a casa, il giovane decide di pubblicare su Facebook una video-denuncia, che è stata in queste ore condivisa (con i volti oscurati) dal sindacato dei fattorini Deliverance Milano. Nel filmato, che conta già centinaia di condivisioni, si sentono le urla del ragazzo contro i vigili.

“Nello zaino ho le pizze, la birra – sono le sue parole – sto lavorando! Dovete andare a fermare gli str… in giro, non me che lavoro, siete dei vigliacchi, vergognatevi”. Gli agenti, con voce calma, rispondono soltanto: “La diffidiamo dall’utilizzo di quel video”.

Oggi, su quelle frasi, Andrea vuole precisare: “Avevo già percorso 70 chilometri, e ne avrei dovuti fare altri 7 per completare la mia consegna. Mi dispiace, ma ero stressato e arrabbiato”. Il 24enne, spiega, farà sicuramente ricorso davanti al giudice di pace. “Agli agenti chiedo d’ora in poi di essere un po’ più umani – conclude – ci vorrebbe più comprensione verso chi lavora”. (ANSA).