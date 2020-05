MONZA BRIANZA – La emergenza coronavirus non ferma il bullismo, che in tempi di scuole chiuse e lezioni a distanza diventa più che mai cyber.

L’ultima vittima – almeno di quelle note – è una ragazzina disabile di 13 anni studentessa di una scuola secondaria della provincia di Monza Brianza.

Secondo quanto riferisce Today, la giovane sarebbe stata presa di mira dai compagni durante una video lezione di educazione musicale.

In una chat non ufficiale alcuni studenti avrebbero inviato messaggi gravemente offensivi alla loro compagna, che è scoppiata in lacrime.

E’ stata la madre della ragazzina ad accorgersi di quanto stava accadendo e ad avvertire il dirigente scolastico.

Nella chat sono state trovate anche offese ai professori, ad altri compagni di classe, bestemmie e insulti, ma anche immagini di docenti scaricate dai social, oltre a video girati durante le video lezioni e poi postati online.

Il dirigente scolastico ha avviato l’iter di valutazione per punire i responsabili. Dal momento che, con le scuole chiuse, non è possibile sospendere gli studenti si starebbe valutando una sanzione pecuniaria, scrive Today, ed un percorso di recupero educativo.

Secondo i referenti della legalità degli istituti scolastici brianzoli, le video lezioni potrebbero aver provocato un forte aumento dei casi di cyber bullismo. (Fonte: Today)