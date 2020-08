Polemica per un post pubblicato dall’assessore Pd di Bologna Claudio Mazzanti sulla positività al coronavirus di Flavio Briatore.

“Al mondo c’è una giustizia divina”: lo ha scritto in un post su Facebook, l’assessore Pd alle politiche per la mobilità del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, riferendosi a Flavio Briatore ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano perché positivo al Covid-19.

“Vi ricordate cosa diceva Briatore sul Covid, tutte invenzioni – prosegue il post dell’assessore dem – contro il governo che applica misure di tutela contro la pandemia, contro i sindaci che facevano chiudere le discoteche quando non rispettavano le norme di sicurezza. Sembrava di sentire Salvini, la Meloni, ecc… in peggio”. Poi “ecco il risultato: 60 contagiati al Billionaire e più lui, che giustamente se lo è preso il Covid, adesso vedrete farà meno lo sbruffone”, ha concluso Mazzanti.

Billionaire, salgono a 58 i positivi

Salgono a 58 i casi positivi al Covid-19 accertati tra lo staff del Billionaire di Porto Cervo, su un totale 87 tamponi effettuati.

I dati non sono definitivi e potrebbero subire qualche modifica, come spiega il responsabile dell’Unità di crisi del nord Sardegna, Marcello Acciaro: “Nel blocco dei dati che comprendono i tamponi eseguiti al Billionaire sono inclusi i controlli su un gruppo di persone di San Teodoro. Stiamo facendo ulteriori verifiche per cui il numero definitivo è suscettibile di lievi variazioni”.

Il locale di Flavio Briatore, anche lui positivo e ricoverato al San Raffaele di Milano, è chiuso dal 17 agosto per decisione dell’imprenditore in risposta alle misure restrittive adottate dal Governo nazionale e dal sindaco di Arzachena per limitare i contagi da coronavirus.

L’Unità di crisi del nord Sardegna ha verificato in serata i dati dei tamponi risultati positivi fra lo staff del Billionaire di Porto Cervo e dai 63 dichiarati in precedenza sono state scorporate 5 schede che erano state accorpate per errore con quelle del locale di Flavio Briatore.

Quindi i dati definitivi relativi al Billionaire certificano 58 casi di positività al coronavirus su 87 tamponi eseguiti. (fonti AGI, ANSA)