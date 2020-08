Briatore: “Ho solo una prostatite. Non so ancora se sono positivo al coronavirus” (Foto Ansa)

“Non so ancora se sono positivo al coronavirus. Sono qui per una prostatite”. Flavio Briatore parla delle sue condizioni di salute dopo il ricovero al San Raffaele di Milano.

Flavio Briatore al Corriere della Sera racconta: “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato in ospedale. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna”. Il riferimento è anche ovviamente al suo Billionaire, con oltre 50 positivi tra lo staff.

Alla domanda della giornalista se abbia o meno una polmonite, Briatore risponde che deve riattaccare perché deve essere vistato dai medici. Ha aggiunto comunque di stare bene, ma è ancora giallo sull’esito del tampone.

Di prostatite aveva già parlato ieri sera Daniela Santanché: “Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici, a parlare: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? Chi parla di condizioni serie ha dato fake news”, ha detto la parlamentare di Fratelli d’Italia e amica di Briatore.

Di certo le condizioni dell’imprenditore al momento sono buone, così come aveva confermato anche una nota diffusa qualche ora prima dal suo staff: “Il presente comunicato – si legge – per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza , si è recato all’Ospedale San Raffaele per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico”. (Fonte Corriere della Sera).