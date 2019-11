BRINDISI – Incidente mortale a Brindisi. A perdere la vita Pierfrancesco Copertino, portiere di 22 anni dell’Avetrana calcio. L’incidente è avvenuto martedì 5 novembre sulla circonvallazione di Francavilla Fontana, nei pressi dell’incrocio con la provinciale per San Marzano (Taranto). Il giovane era a bordo di una Citroen C3 in compagnia della fidanzata, quando, per cause da accertare, è entrata in collisione con una Volvo station wagon. Per Copertino non c’è stato nulla da fare, la sua auto si è ribaltata sull’asfalto.

Copertino era portiere dell’Avetrana calcio nel campionato di Promozione pugliese, dopo aver difeso anche la porta della juniores dell’Usd Fragagnano. Figlio di un carabiniere, aveva studiato presso l’istituto Nautico Carnaro di Brindisi. Lavorava presso il risto-pub Cantiere Hambirreria di Lecce, sulla cui pagina Facebook è stato comunicato l’annullamento di un evento in programma ieri. “Ci sono cose – si legge nel post – che non si possono prevedere in questa vita. Ma che quando accadono, lasciano tutti senza parole. Scusateci per il poco preavviso, ma questo martedì, sentiamo il dovere di restare in silenzio per rispetto a chi doveva esserci dietro quel bancone, ma che da stasera non ci sarà più. Un abbraccio Pier”. (Fonte Fanpage).