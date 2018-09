BRINDISI – Investe e uccide la moglie mentre fa manovra con la macchina. La vittima è una donna di 85 anni, Maria Addolorata Pesimena: una volta liberata è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Perrino di Brindisi ma ormai per lei non c’era nulla da fare. Il fatto è avvenuto oggi, venerdì 21 settembre. La donna, purtroppo, è deceduta poco dopo per via delle ferite interne causate dall’incidente.

Sotto choc il marito 90enne e quanti hanno assistito al terribile incidente che non sono riusciti in nessun modo a soccorrere la donna. In corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.