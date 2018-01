ROMA – Brindisi: migrante indiano sposa italiana, poi rientra subito al Cie. Lei è tornata a Sorrento, dove vive. Suo marito, l’uomo che ha sposato sabato scorso a San Vito dei Normanni (Brindisi), è ancora “ristretto” nel Centro di identificazione ed espulsione di Restinco (Brindisi). Il loro è stato un matrimonio veloce, alla presenza di una ventina tra amici e parenti, ma gli abiti erano quelli dei loro sogni: lei vestita di bianco e pizzo con un bouquet di rose fra le mani, lui in abito scuro e cravatta.

Finita la breve cerimonia lui è tornato nel Cie di Restinco mentre la sposa è andata da sola al ricevimento nuziale. La loro storia è raccontata oggi dal Nuovo Quotidiano di Puglia: Jasvir, 41 anni, indiano, è stato condotto al Cie dopo che il permesso di soggiorno gli era stato negato. Era fidanzato da tempo con Gelsomina, una donna italiana, che aveva già deciso di sposare e che poi ha sposato nel Comune più vicino alla struttura in cui si trova ormai ininterrottamente da tre mesi, in virtù di un provvedimento che ne dispone l’espulsione.

Non ha potuto però partecipare al banchetto nuziale con gli amici. La moglie ha dovuto andarci da sola. “In questi mesi Jasvir ha sofferto tantissimo e io con lui – racconta oggi all’ANSA Gelsomina che lo attende a casa – spero che centri simili chiudano presto perché non hanno veramente senso di esistere in questa forma”.

Per il momento marito e moglie sono ancora separati: “Spero di riaverlo presto al mio fianco, spero – racconta la donna – possa tornare dai tanti suoi amici che farebbero qualsiasi cosa per lui. Tutto quello che desideriamo è la normalità. Tornare a lavorare, poter vivere insieme, senza problemi”. L’avvocato di Jasvir Cosimo Castrignano ha già riformulato una richiesta per l’ottenimento di un nuovo permesso di soggiorno per motivi familiari. Non c’è però ancora, nonostante le nozze, una risposta.