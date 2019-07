BRINDISI – Tre migranti clandestini sono stati trovati in una cella frigo di un tir dove hanno passato 16 ore. Uno di loro è in coma per asfissia ed è stato ricoverato all’ospedale Perrino, gli altri invece sono meno gravi.

Secondo una prima ricostruzione, i migranti sono stati scoperti e salvati dai militari della guardia di finanza nel porto di Brindisi in un tir giunto da Patrasso, in Grecia. Si tratta di due cittadini afghani e di un terzo senza documenti. L’autista del tir è stato denunciato a piede libero. (Fonte Leggo)