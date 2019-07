Brindisi, operaio muore folgorato mentre lavorava sulla linea ferroviaria

ROMA – Un operaio di 57 anni, campano, è morto folgorato mentre era impegnato con i cavi di alimentazione della linea ferroviaria di Brindisi. Due suoi colleghi sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 10 luglio, intorno all’una, in via Cappuccini, vicino alla stazione. I tre operai erano al lavoro per una ditta appaltatrice che stava eseguendo opere nella stazione di Brindisi per un potenziamento dell’infrastruttura, per conto di Italferr-Rete ferroviaria italiana.

I due feriti sono ricoverati all’ospedale Perrino di Brindisi. Rete ferroviaria italiana e Italferr hanno espresso cordoglio e vicinanza ai familiari.

Fonte: Ansa.