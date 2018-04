Brindisi, l’annuncio di lavoro di una pasticceria: “Non cerco ragazze grasse”

BRINDISI – “Non cerco ragazze grasse”. Fa discutere l’annuncio di ricerca del personale pubblicato sul portale Indeed dal titolare della pasticceria Dolci creazioni Fabio Ravone, di Brindisi. “Cerco personale con reale voglia di far parte di un progetto lavorativo che ci porti ad essere i numeri uno, cerco esperienza ma soprattutto professionalità. Non cerco ragazze grasse. La bella presenza è richiesta ma non del tutto importante”. Più nello specifico l’annuncio è volto a trovare “un’aiuto pasticciere con esperienza e due banconisti/e”.

L’annuncio, come spiega Brindisi report, è stato pubblicato alcuni giorni fa sul sito specializzato Indeed poi su Facebook, e da lì è rimbalzato sui social network diventando virale. Ravone, titolare della pasticceria – preso di mira sul web e non certo per l’errore grammaticale di “un’aiuto” che faceva bella mostra di sé – ha saggiamente deciso di scusarsi, ammettendo “di avere fatto una inserzione di merda”. Poi ha aggiunto: “Lungi da me volere offendere le ragazze formose”. Infine ha spiegato che le sue parole sono scaturite “dopo un diverbio nato sulla pagina dove si fanno annunci di lavoro”.