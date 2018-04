BRINDISI – Record di violazioni a Brindisi per un uomo senza patente.

Senza cintura, con un bimbo in braccio. Come se non bastasse parlava al cellulare con la mano destra e, una volta sottoposto ai controlli, è risultato non avere la patente perché mai conseguita. Gli agenti della polizia stradale hanno contestato numerose infrazioni, con relative sanzioni, a un uomo di 35 anni che si trovava alla guida di un autocarro. L’uomo è stato sottoposto a controllo alle porte di Brindisi, all’ingresso del centro abitato.

Brindisi Report aggiunge ancora dettagli: