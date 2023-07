Bronte (Catania), scomparso 55enne statunitense. Ricerche in corso

Un piano di ricerca, coordinato dalla Prefettura etnea, è scattato a Bronte (Catania) per uno statunitense di 55 anni, James Thomas Mattina, che è stato visto l’ultima volta in paese alle 21.35 del 7 luglio scorso. L’uomo, alto 1 metro e 75, calvo e con una folta barba non curata, indossava una maglietta scura a maniche corte, pantaloncini grigi, scarpe da ginnastica e aveva al seguito una felpa Nike di colore blu.

Alle ricerche prendono parte i Vigili del fuoco, Carabinieri, Guardia di finanza, il Corpo Forestale, i volontari della Protezione civile e la Polizia locale. Alle operazioni ha preso parte l’equipaggio di un elicottero dei Vigili del fuoco. Chiunque avesse notizie può contattare i Carabinieri di Paternó al numero 095/842777.

