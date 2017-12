NAPOLI – Bruce Sterling, famoso scrittore americano, è stato rapinato a Napoli, a una fermata della Circumvesuviana: pochi euro il bottino dei malviventi, più le carte di credito. Lo scrittore era andato a Pompei con la moglie per visitare gli scavi archeologici. Sterling ha scherzato su quanto avvenuto, ricordando le sue origini texane: “Qui meglio girare con le pistole”.

Sterling si trova a Napoli per tenere un seminario. Ne parla Mariagiovanna Capone sul Mattino:

Tra gli appassionati di scrittura cyberpunk, steampunk e fantascienza, Bruce Sterling è una sorta di autore cult, capace come pochi di proiettare in mondi futuribili dove la tecnologia prende il sopravvento. Quale luogo ideale per incontrarlo, quindi, se non la Apple Developer Academy di San Giovanni a Teduccio, dove il futuro si innesta al passato e convive in armonia. La seminar room al terzo piano dell’edificio al Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio ha accolto centinaia di studenti del secondo anno accademico dell’Academy, per un incontro incentrato sul tema «Creare Ponti. Per un modello mediterraneo di impresa 4.0» tenuto insieme ai docenti federiciani del Dipartimento di Scienze Sociali Alex Giordano e lo svedese Adam Ardvisson, introdotti da Giorgio Ventre, direttore scientifico della Apple Developer Academy, ed Enrica Amaturo, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali.