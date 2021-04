Brugherio (Monza), 51enne drogata e violentata per un mese. Denuncia ma torna per fermare il revenge porn e viene nuovamente stuprata

Drogata e violentata per oltre un mese, era riuscita a scappare e denunciarlo ma, minacciata di revenge porn è tornata dal suo aguzzino per fermarlo: lui l’ha nuovamente stuprata. E’ l’incubo vissuto da una donna di 51 anni che per oltre un mese è stata costretta con narcotici a subire violenze sessuali in un appartamento di Brugherio (Monza), tutto documentato dall’uomo dinanzi ad una videocamera.

L’uomo, un 46enne, che la teneva sotto sequestro è stato arrestato grazie all’allarme dato dai vicini. A causa delle medicine che era costretta a prendere, la 51enne è finita in ospedale a Monza, dove ha raccontato il suo incubo ai carabinieri che hanno fatto scattare il “codice rosso”.

Ma lei, minacciata di revenge porn, è tornata dall’uomo per fermarlo, finendo vittima di un’altra violenza sessuale.

Brugherio, drogata e violentata per un mese

La donna era andata a casa dell’uomo persuasa di aver incontrato un possibile compagno, ma invece è diventata vittima di abusi e soprusi, sempre davanti a una telecamera. Sabato scorso, totalmente smarrita e in preda a un malore per i farmaci che era stata costretta ad assumere, è riuscita a scappare dall’appartamento e a trascinarsi in cortile.

Lì è stata notata da alcuni vicini ed è partito l’allarme al 118. Giunta in ospedale a Monza la 51 enne ha trovato la forza di raccontare l’accaduto, facendo scattare il codice rosso. Il 46enne è stato denunciato. Questi però l’aveva minacciata di pubblicare in rete i filmati delle violenze, e così lei lunedì mattina si è presentata di nuovo nel suo appartamento per cercare di fermarlo.

L’uomo a quel punto, secondo le accuse, l’avrebbe drogata ancora e stuprata nuovamente. I carabinieri sono intervenuti grazie alla telefonata di un vicino di casa e, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato la 51enne riversa a terra, stordita dai farmaci e impossibilitata a muoversi a causa delle violenze appena subite.

Soccorsa, è stata trasportata alla clinica Mangiagalli di Milano. L’uomo è stato arrestato il flagranza di reato per sequestro di persona, violenza sessuale e revenge porn.

Brugherio, il 46enne denunciato anche dall’ex moglie

L’uomo, arrestato lunedì con l’accusa di ripetute violenze alla 51enne, ha ricevuto in carcere un’altra ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Monza, per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e revenge porn, ai danni della sua ex moglie.

La donna lo aveva denunciato a metà marzo, dopo essere andata via di casa e, al termine delle indagini, il provvedimento è giunto quando l’uomo era in carcere per l’altra violenza.