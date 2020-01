MONZA – Volantini razzisti contro i commercianti asiatici. A infilarli nelle cassette della posta a Brugherio (Monza-Brianza) sono stati alcuni militanti del gruppo neonazista del Nsab, il Movimento NazionalSocialista dei Lavoratori. Il volantinaggio è avvenuto lo scorso 27 gennaio, giorno consacrato alla Memoria della Shoah e a denunciarlo oggi è l’Osservatorio democratico delle nuove destre.

“Compra italiano! – hanno scritto sui volantini – Boicotta i commercianti asiatici, padroni dell’economia a casa nostra! Così facendo aiuterai i negozianti locali a non fallire e avrai più garanzie sulla qualità dei prodotti”. Un atto “vergognoso”, per l’Osservatorio democratico che su Facebook auspica che “venga perseguito anche penalmente”. Il comitato antifascista pubblica anche una foto di uno degli incasellatori “ai fini di una possibile identificazione” e una scheda informativa sul Nsab.

L’organizzazione, spiega ancora l’Osservatorio, “già in passato si era distinta per episodi analoghi in Lombardia, in particolare nella provincia di Milano”. Fondato nel 2002, “si ispira senza alcun infingimento al Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori di memoria hitleriana”. Nel suo programma, in 25 punti, “si sostiene che “La difesa della razza è un valore etico” (punto 12) e che lo “Stato Nazionale” deve essere “composto da tre categorie di persone: gli Appartenenti, gli Aggregati al Popolo e gli Stranieri”. L’onestà viene definita “prima garanzia etica che deve regolare ogni rapporto politico, sociale o giuridico”, ma anche “tutelare la razza e la difesa dell’identità nazionale”.

Sempre secondo l’Osservatorio, “più volte il Nsab ha presentato liste in Lombardia nei piccoli comuni al di sotto dei mille abitanti dove non corre l’obbligo della raccolta firme. È accaduto, tra l’altro, in provincia di Pavia ad Alagna Lomellina e a Belgirate, nel Verbano, dove addirittura anni fa elesse tre consiglieri”. Nel corso degli anni, inoltre, “il Nsab è stato più volte oggetto di attenzioni da parte della magistratura per istigazione all’odio razziale”.

Fonte: Ansa, Osservatorio Democratico delle nuove destre