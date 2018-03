CORMONS (GORIZIA) – Brutta sorpresa per il popolare giornalista sportivo Bruno Pizzul: la sua casa di Cormons (Udine) è stata svaligiata dai ladri. E’ accaduto martedì 6 marzo, riferisce Paola Treppo sul Gazzettino.

Nel pomeriggio il cronista si è allontanato per poche ore insieme alla moglie Maria. Quando la coppia è rientrata ha trovato la porta aperta e le stanze messe a soqquadro .

I ladri sono riusciti ad entrare in casa senza far scattare l’allarme e hanno portato via i gioielli della signora che erano custoditi in camera da letto. Il tutto in pochi minuti.

Pizzul ha denunciato il furto ai carabinieri della Compagnia di Gradisca d’Isonzo che adesso indagano per identificare i responsabili. Un brutto regalo di compleanno per l’amato giornalista sportivo che proprio l’8 marzo compirà 80 anni.