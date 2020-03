ROMA – Uno schianto frontale sulla statale 25 all’altezza di Bruzolo, in provincia di Torino, si è verificato nel tardo pomeriggio del 5 marzo proprio davanti alla ditta Raicam. Due le vittime nel tragico incidente: Michele Conia, 58 anni e residente a Sant’Antonino di Susa, e Maicol Sibille, 36 anni e residente a Susa.

Secondo una prima ricostruzione, Conia era a bordo di una Opel Meriva quando per cause ancora da accertare ha invaso la corsia opposta e si è schiantato frontalmente con la Fiat Punto guidata da Sibilli. Il 58enne è morto sul colpo, mentre Sibille è stato soccorso e portato in ospedale, dove è deceduto per le gravi ferite riportate.

Un testimone dell’incidente ha raccontato a ValsusaOggi: “Io stavo provando a tenere sveglio il ragazzo su una macchina, siamo arrivati sul posto penso due minuti dopo lo schianto. L’auto proveniente da Susa avrebbe invaso la corsia opposta”.

Conia era un commerciante mentre Sibille era un praticante avvocato di Susa, fino al 2019 consigliere comunale nell’amministrazione del sindaco Sandro Plano e dirigente di una squadra locale di calcio.

I carabinieri indagano per ricostruire l’incidente e determinarne la dinamica. Non è esclusa alcuna ipotesi: né il malore per Conia, né la scarsa visibilità per la pioggia battente. (Fonte ValsusaOggi e La Stampa)