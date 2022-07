Buca le gomme all’auto della moglie per non farla uscire di casa: disposto il divieto di avvicinamento per un 44enne (foto ANSA)

Dopo 20 anni di minacce, aggressioni verbali e pesanti offese, ha bucato le gomme dell’auto della moglie per non farla uscire di casa. La donna, esasperata dalla situazione, ha chiesto aiuto alla Polizia di Assisi. E così il giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e ai figli, nonché ai luoghi di lavoro o quelli abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Buca le gomme all’auto della moglie per non farla uscire di casa

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Perugia diretta da Raffaele Cantone, in base alle dichiarazioni della donna hanno ricostruito vent’anni di minacce, offese e aggressioni verbali.

L’uomo, 44 anni, nel corso del tempo avrebbe anche costretto la moglie ad abbandonare le amicizie e, in alcune occasioni, anche a commettere dei furti. Una situazione di prevaricazione esplosa ulteriormente lo scorso 23 giugno quando il 44enne, sempre per gelosia, ha forato gli pneumatici dell’auto della moglie per impedirle di andare a lavorare.

Per il 44enne disposto il divieto di avvicinamento

Da qui la richiesta della Procura al gip della misura, a carico dell’uomo, del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Per lui, denunciato per maltrattamenti in famiglia, anche il divieto di mettersi in contatto con qualsiasi mezzo con i parenti.