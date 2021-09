Bucchianico (Chieti), nella notte frontale sulla Statale 649: morti quattro ragazzi

Quattro ragazzi sono morti e uno attualmente è in prognosi riservata a seguito di un incidente avvenuto nella notte lungo la Statale 649 Fondo Valle Alento, nel territorio di Bucchianico, in provincia di Chieti.

Secondo le prime ricostruzioni una Golf con due persone a bordo si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade con a bordo tre ragazzi intorno a mezzanotte. Nel frontale quattro giovani tra i 20 ed i 30 anni, tutti della provincia di Chieti, sono deceduti.

I sanitari del 118, come racconta Rete 8, giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei quattro ragazzi. Mentre un quinto giovane, ferito gravemente, è stato ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale di Chieti. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso gli agenti della Polizia Stradale di Chieti ed i Carabinieri per i rilievi.