Bucchianico (Chieti), nella notte frontale sulla Statale 649: morti quattro ragazzi

Quattro ragazzi sono morti e uno attualmente è in prognosi riservata a seguito di un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 4 settembre lungo la Statale 649 Fondo Valle Alento, nel territorio di Bucchianico, in provincia di Chieti.

Articolo aggiornato alle 13:13

Secondo le prime ricostruzioni una Golf con due persone a bordo si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade con a bordo tre ragazzi intorno a mezzanotte. Nel frontale quattro giovani tra i 20 ed i 30 anni, tutti della provincia di Chieti, sono deceduti.

I sanitari del 118, come racconta Rete 8, giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei quattro ragazzi. Mentre un quinto giovane, ferito gravemente, è stato ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale di Chieti. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso gli agenti della Polizia Stradale di Chieti ed i Carabinieri per i rilievi.

I nomi delle vittime

Le vittime sono i fratelli Massimiliano e Alessandro Fiore, 23 e 21 anni, residenti a Casoli, il loro cugino Mattia Lorenzo Menna, 21enne di Altino, e Domenico Di Fazio, 37enne di Rapino e presidente della squadra di calcio locale. Quest’ultimo sedeva come passeggero a bordo della Jeep, guidata da un 31enne che ora si trova ricoverato in gravi condizioni a Chieti.

Bucchianico (Chieti), frontale nella notte. La prima ricostruzione

